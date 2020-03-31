Жителі міста Ухань вважають, що 42 тис. людей могли померти від коронавірусу.

Вони не довіряють цифрі у 3,2 тис. загиблих, про які заявляла китайська влада.

У провінції Хубей та в місті Ухань на Covid-19 захворіло 81 тис. людей, заявила у лютому влада Китаю.

Але жителі Уханя стверджують, що у лютому щодня із семи похоронних бюро міста видавали по 500 урн.

– Прах 3,5 тис. людей розподіляли кожні 24 години. Це означає, що 42 тис. урн могли роздати за цей період, – пишуть британські журналісти.

Похоронні бюро купували 5 тис. урн для праху на тиждень, повідомляють місцеві ЗМІ.

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– Це може бути правдою, оскільки крематорії працювали цілодобово, – каже місцевий житель Чжан Мао.

Джерело, близьке до влади провінції Хубей, заявило, що багато жителів померли в своїх будинках, не отримавши офіційного діагнозу.

– Цифра не перебільшена, оскільки за один місяць відбулося 28 тис. кремацій, – кажуть чиновники.

Із 25 березня жителям провінції Хубей дозволили виїжджати за межі регіону. Але у них має бути так званий ”зелений сертифікат” – документ, який підтверджує що вони не є носіями коронавірусу.

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