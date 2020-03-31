Китайські вчені дослідили понад 2 тис. вірусів, включаючи смертоносні коронавіруси, які переносять кажани.

Їх лабораторія розташована у чотирьох кілометрах від ринку диких тварин в Ухані, звідки почалась епідемія коронавірусу Covid-19.

Восени 2019-го кілька китайських державних ЗМІ розповідали про дослідження вірусів і згадували керівника групи дослідників кажанів Тянь Цзюньхуа.

– Штам коронавірусу, який заражає сотні тисяч людей у всьому світу, мутував від кажанів і ймовірно інфікував людей на ринку в Ухані. Точне походження вірусу, однак, залишається загадкою, – пише газета The Washington Times.

У грудні 2019 року в китайських ЗМІ з’явився відеоролик, в якому йдеться, що Китай взяв на себе ініціативу в глобальних дослідженнях вірусів.

Також на відео присутній Тянь Цзюньхуа, який в печерах провінції Хубей збирає зразки у спійманих кажанів і розкладає їх в пробірки.

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– Я не лікар, але я працюю, щоб вилікувати і врятувати людей. Я не солдат, але я працюю, щоб убезпечити невидиму лінію національної оборони, – каже вчений на відеозаписі.

Тянь працює у відділі профілактики і контролю біологічних переносників захворювань в Центрі з контролю і профілактиці захворювань в Ухані. З 2012 року він зібрав зразки тисячі кажанів для дослідницької роботи над вірусами. Крім того, він збирає зразки вірусів з кліщів, мишей і ос.

Однак інформації про Тянь Цзюньхуа на сайті Центру по контролю і профілактиці захворювань в Ухані після спалаху коронавірусу немає.

Із мережі також видалили відеоролик китайських ЗМІ про дослідників коронавірусу. А китайська влада стверджує, що такого вченого у них немає.

Як писали Факти ICTV, жителі міста Ухань вважають, що 42 тис. людей могли померти від коронавірусу.

Вони не довіряють цифрі у 3,2 тис. загиблих, про які заявляла китайська влада.

Джерело: The Washington Times

Фото: Dreamstime