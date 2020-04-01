Кількість смертей від Covid-19 за тиждень зросла у понад 2 рази – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована поширенням коронавірусу, адже через кілька днів кількість смертельних випадків може сягнути 50 тис.

– Кількість смертей збільшилася більше, ніж у два рази за останній тиждень. У найближчі кілька днів ми – досягнемо 1 млн підтверджених випадків Covid-19, – повідомив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Він також додав, що за останній місяць стався майже експонентний ріст кількості нових заражень коронавірусом, тому Covid-19 поширився практично на всі країни і території.

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Нагадаємо, станом на 1 квітня у світі зареєстровано 905 279 тис. випадків зараження коронавірусом. Від хвороби померла вже 45 371 людина.

Раніше очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус повідомляв, що пандемія Covid-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю.

Джерело: ВООЗ