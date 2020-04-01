Станом на 1 квітня у світі коронавірусом інфіковано 858 875 осіб. З них вилікувалося 178 119 осіб, а 42 151 пацієнт помер.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 189 035 хворих, з яких 4 076 померли.

На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 105 792 людини, померли – 12 428.

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Китай, де зародилася хвороба, опустився на четверту сходинку. Там серед 82 тис. інфікованих 3 310 осіб померли, одужали вже 76,2 тис. пацієнтів.

Ситуація із захворюванням коронавірусом у країнах Європи:

Іспанія – 95 923;

Німеччина – 71 808;

Франція – 52 836;

Великобританія – 25 481;

Швейцарія – 16 605;

Нідерланди – 12 667;

Австрія – 10 180;

Норвегія – 4 641;

Швеція – 4 435;

Бельгія – 12 775;

Португалія – ​​7 443;

Польща – 2 311.

В Україні за станом ранок 1 квітня зафіксували 645 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 17 осіб та 10 – вже одужали.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.