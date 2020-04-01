Станом на 1 квітня у світі коронавірусом інфіковано 858 875 осіб. З них вилікувалося 178 119 осіб, а 42 151 пацієнт помер.
Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 189 035 хворих, з яких 4 076 померли.
На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 105 792 людини, померли – 12 428.
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Китай, де зародилася хвороба, опустився на четверту сходинку. Там серед 82 тис. інфікованих 3 310 осіб померли, одужали вже 76,2 тис. пацієнтів.
Ситуація із захворюванням коронавірусом у країнах Європи:
- Іспанія – 95 923;
- Німеччина – 71 808;
- Франція – 52 836;
- Великобританія – 25 481;
- Швейцарія – 16 605;
- Нідерланди – 12 667;
- Австрія – 10 180;
- Норвегія – 4 641;
- Швеція – 4 435;
- Бельгія – 12 775;
- Португалія – 7 443;
- Польща – 2 311.
В Україні за станом ранок 1 квітня зафіксували 645 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
Померли від коронавірусу 17 осіб та 10 – вже одужали.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.