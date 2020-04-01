Надягати чи ні: коли маска збільшує ризик захворювання на Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендуює носити маски тільки хворим або тим, хто доглядає за хворими, проте чиновники та експерти у сфері охорони здоров’я запевняють, що для запобігання поширенню коронавірусу маски необхідно носити всім.

За словами доктора Ентоні Фаучі, головного експерта з інфекційних захворювань в США, чи потрібно носити маски – це одна з найбільш обговорюваних нині тем.

– Насправді якщо людина, яка може бути зараженою, не хоче заразити когось іншого, їй потрібно носити маски, – каже Ентоні Фаучі.

Однак експерт відзначає, маски просто необхідні для медиків, які постійно піддаються небезпеці заразитися.

– Маски N95, які носять медики, не для всіх. Вони використовуються для запобігання зараженню коронавірусом людей, які перебувають в безпосередній близькості з пацієнтами, – сказав доцент кафедри невідкладної медицини в Університеті Джорджа Вашингтона, доктор Джеймс Філліпс.

Також він додав, що хірургічні маски або маски з тканини потрібні для інших цілей.

– Вони призначені для того, щоб виділення з носа і рота не потрапляли на інших людей, таким чином поширюючи хворобу, – додав Філліпс.

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До речі, в Китаї, де почалася пандемія, рекомендували одягати маску під час виходу з будинку.

– Ми знаємо, що одним з основних способів виникнення респіраторних захворювань, таких як коронавіруси, є дотик до поверхні, а потім дотик до обличчя. Тож неправильне носіння маски може збільшити ризик захворювання, – сказав головний хірург США Джером Адамс.

Раніше Факти ICTV писали, що педіатр Євген Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою.