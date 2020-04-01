Побачимо світло в кінці тунелю: Трамп звернувся до американців через Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявив про дуже складні та напружені етапи боротьби з коронавірусом.

– Нас чекають дуже важкі два тижні, а потім, сподіваюся, як прогнозують експерти, ми побачимо світло в кінці тунелю, але це будуть дві дуже хворобливі тижні, – сказав Трамп.

Він також відзначив роботу медиків, які щодня борються з коронавірусом, і подякував поліції та армії.

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Всього в США зафіксували 189 035 випадків коронавірусу. З них одужали 7 109 осіб, а померло – 4 076.

Раніше Факти ICTV писали, що мешканцям столиці США, міста Вашингтон, та двох сусідніх штатів Мериленду і Вірджинії влада офіційно наказала лишатися вдома.