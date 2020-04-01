У Путіна коронавірус, а росЗМІ намагаються це приховати – The Sun

Володимир Путін міг заразитися коронавірусом, а державне телебачення у Росії випускає старі кадри з президентом РФ, щоб приховати його зникнення.

Такі здогадки у ЗМІ виникли після того, як було опубліковано фото, на яких російський президент тисне руку російському лікареві, в якого згодом виявили коронавірус.

Додає правдивості версії, що у Путіна коронавірус, те, що останні дні російське ТБ показувало зустрічі президента з чиновниками, які відбулися 24 березня.

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Вчора, 30 березня, канали показали відео його зустрічі з Ігорем Шуваловим, головою однієї з найбільших російських інвестиційних компаній, на якій тему коронавірусу навіть не порушували. Це може вказувати на давність кадрів, розмірковують журналісти.

Нагадаємо, головний лікар клініки у Комунарці в Підмосков’ї Проценко зустрічався з Путіним 24 березня. Головлікар показав президенту, де перебувають пацієнти з підозрою на коронавірус. Після цього у Проценка виявили коронавірус.

Фото: Kremlin.ru