У Великій Британії дозволили домашні аборти на час карантину

На час карантину у Великій Британії дозволили проводити аборти вдома.
Влада побоюється, що пацієнтки можуть захворіти на коронавірус під час візиту в клініку.
У країні дозволено проводити медикаментозні аборти до десятого тижня вагітності. Для цього жінці необхідно прийняти дві таблетки під наглядом лікаря.
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У період пандемії, англійські лікарі консультуватимуть пацієнток по телефону. Якщо все гаразд, ліки привезе кур’єр.
Лікар також контролюватиме пацієнтку під час приймання таблеток дистанційно.
Нагадаємо, у британській королівській сім’ї у середині березня на коронавірус захворів принц Чарльз. 71-річний вельможа 30 березня вийшов з самоізоляції та почуває себе добре.