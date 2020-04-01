В ООН на коронавірус захворіли 9 співробітників

У Женеві в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй (ООН) повідомили про дев’ять випадків захворювання на коронавірус своїх співробітників.

За словами директора інформаційної служби ООН Алессандри Велучі, це дані станом на 30 березня. Також вона додала, що дані співробітників не будуть розголошувати для забезпечення конфіденційності.

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Всього в світі зафіксовано 858 785 випадків коронавірусу. Перше місце за кількістю хворих займає США, де зафіксували 189 035 випадків. На другому місці Італія з 105 792 випадками Covid-19, а на третьому Іспанія, де зафіксовано 95 923 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, у зв’язку з пандемією коронавірусу в США посилили карантин. Відтепер у декількох штатах за вихід на вулицю без поважної причини можуть посадити до в’язниці.