В Ухані закрили лікарню для хворих з важкою формою Covid-19

У китайському місті Ухань закрили лікарню, в якій приймали хворих з важкою формою коронавірусу.

Таке рішення влада ухвалила після того, як число госпіталізованих в місті почало зменшуватись.

Пацієнтів з коронавірусом перевели і виписали з відділення міської лікарні, яка лікувала хворих з 9 лютого.

За даними провінційної комісії з охорони здоров’я Хубей, у лікарні досі перебувають 1 733 пацієнтів з коронавірусом, серед яких 427 у важкому стані та ще 174 у критичному стані.

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До речі, китайське місто Ухань, де почалася епідемія коронавірусу, почав повертатися до нормального життя після двомісячного жорсткого карантину.

Наразі в Китаї зафіксовано 82 294 випадки коронавірусу, з яких одужали 76 206 пацієнтів, а померло – 3 310.

Раніше Факти ICTV писали, що Китай скасував іноземцям дійсні китайські візи і посвідки на проживання.

Джерело: China.org