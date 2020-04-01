Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що один із співробітників Держдепартаменту помер через зараження коронавірусом Covid-19.

– Не стало одного зі співробітників Держдепу, нашого колеги, через цей вірус. Вже близько 4 тис. американців померли. Це трагедія, – заявив він на брифінгу, але ім’я та посаду померлого не уточнив.

Помпео також повідомив, що у Держдепі до 50 осіб отримали позитивні тести на коронавірус.

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Станом на ранок 1 квітня у США 189 035 осіб захворіли на коронавірус, з них 4 076 померли.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про дуже складні та напружені етапи боротьби з коронавірусом, а також попередив про важкі наступні два тижні.