ЄС не визнає указ Путіна про землю в Криму

Європейський Союз не визнає указу президента РФ Володимира Путіна, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею у Криму та Севастополі.

– Європейський Союз не визнає незаконної анексії Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права. Тому не визнає цього указу, який є ще однією спробою примусово інтегрувати незаконно анексований півострів до складу Росії. Крим є частиною України, – зазначили у ЄС.

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Крім того, у ЄС переконані, що цей указ є порушенням міжнародного гуманітарного права. Адже це ще один крок до введення російського громадянства на півострові, що може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.

Нагадаємо, 20 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким вніс більшість територій Криму та Севастополя до списку прикордонних територій РФ, у яких іноземцям заборонено володіти землею.

Джерело: ЄС