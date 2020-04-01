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Займався справою МН17: у Нідерландах звільнився головний прокурор

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням справи МН17, з 1 квітня 2020 року йде з посади генпрокурора.

Натомість він очолить поліцію Роттердама.

– З 1 квітня 2020 року Фред Вестербеке буде новим начальником поліції Роттердама, – поінформували в пресслужбі суду.

На посаді генпрокурора Вестербеке був з 2014 року. Він відповідав, серед іншого, за кримінальне розслідування збиття літака рейсу MH17 та інші справи щодо тероризму та організованої злочинності.

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Він зазначив, що дуже мотивований, щоб взяти на себе зобов’язання в поліції в Роттердамі.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, всі вони загинули.

Джерело: Укрінформ

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