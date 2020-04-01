Бійка за туалетний папір: чому люди панічно скуповують крупи і засоби гігієни

Бійка до крові за туалетний папір та спустошені полиці супермаркетів – так виглядали перші дні карантину.

Через коронавірус чомусь саме туалетний папір став дефіцитним у багатьох країнах. В Англії автомати в магазинах замість іграшок видають засоби гігієни. А серед місцевих навіть влаштовують конкурси. Найбажаніший приз – довгий, білосніжний рулон.

Одна жінка пробігла 109 км, щоб виграти один рулон паперу.

Українці теж не пасуть задніх: за час карантину кожний третій покупець виніс із магазину по 216 метрів туалетного паперу. Виробники вже підрахували – попит зріс у півтора раза. В супермаркетах навіть не встигають заставляти спорожнілі полички.

Змітають також крупи, макарони, борошно, сіль, цукор та олію. Аби зробити запас, люди шикуються у довжелезні черги під магазинами. На касах – натовп із повними візками.

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Експерти попереджали, що жертвами через такий нездоровий ажіотаж стануть самі ж покупці. І пророцтво таки збулося. Вартість продуктів різко збільшилася.

За даними антимонопольного комітету, відколи почався карантин гречка подоржчала більше ніж на 50%, пшоно – на 24%. Збільшилась і вартість так званого супового набору. Картопля подекуди коштує на 60% більше. А цибуля та морква удвічі додали в ціні.

У магазинах пояснюють, що піднімають ціни лише тоді, коли росте вартість закупівлі у постачальника. Хоч попит і зріс, покупців побільшало, але товарів вистачає – переконують представники торговельних мереж.

А от психологи пояснюють таку масову продовольчу істерію генетично закладеним страхом. Люди малюють найгірший сценарій, ледь не кінець світу.

Раніше Факти ICTV писали, що в австралійському місті Чуллора в супермаркеті Woolworths три жінки влаштували бійку через упаковку туалетного паперу.