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Чи допомагає імбир від коронавірусу – позиція ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає не вірити в ефективність імбиру в боротьбі з коронавірусом.

Засоби народної медицини не допоможуть впоратися з Covid-19.

– Потрібно бути обережним з тим, що називається традиційними методами лікування, до яких вдаються люди, щоб краще себе почувати, – заявив директор програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан.

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Але водночас не варто прибирати з раціону корисний продукт. Імбир, а також мед, лимон і чай допомагають підтримувати імунітет і почувати себе краще.

За словами спікера, поки у світі немає ліків проти коронавірусу, варто використовувати будь-які безпечні засоби підтримки організму.

Нагадаємо, ліки проти коронавірусу починають тестувати в США.

Джерело: ТАСС

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