Станом на 2 квітня у світі коронавірусом інфіковано 937 170 осіб. З них одужали 193 770 осіб, а 47 235 пацієнтів померло.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 216 515 хворих, з яких 5 119 померли.

На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 110 574 людини, померли – 13 155.

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Китай, де зародилася хвороба, опустився на четверту сходинку. Там серед 82 тис. інфікованих 3 316 осіб померли, одужали вже 76,4 тис. пацієнтів.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Іспанія – 104 118;

Німеччина – 77 981;

Франція – 57 763;

Великобританія – 29 865;

Швейцарія – 17 768;

Нідерланди – 13 696;

Австрія – 10 711;

Норвегія – 4 877;

Швеція – 4 947;

Бельгія – 13 964;

Португалія – ​​8 251;

Польща – 2 554.

В Україні за станом ранок 2 квітня зафіксували 794 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 20 осіб та 13 – вже одужали.

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