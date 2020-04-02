Станом на 2 квітня у світі коронавірусом інфіковано 937 170 осіб. З них одужали 193 770 осіб, а 47 235 пацієнтів померло.
Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 216 515 хворих, з яких 5 119 померли.
На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 110 574 людини, померли – 13 155.
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Китай, де зародилася хвороба, опустився на четверту сходинку. Там серед 82 тис. інфікованих 3 316 осіб померли, одужали вже 76,4 тис. пацієнтів.
Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Іспанія – 104 118;
- Німеччина – 77 981;
- Франція – 57 763;
- Великобританія – 29 865;
- Швейцарія – 17 768;
- Нідерланди – 13 696;
- Австрія – 10 711;
- Норвегія – 4 877;
- Швеція – 4 947;
- Бельгія – 13 964;
- Португалія – 8 251;
- Польща – 2 554.
В Україні за станом ранок 2 квітня зафіксували 794 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 20 осіб та 13 – вже одужали.
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