Медикам Великобританії дозволили не рятувати невиліковно хворих з Covid-19

У Великобританії лікарі через дефіцит апаратів штучного дихання будуть змушені відмовити в інтенсивній терапії тяжкохворим пацієнтам з Covid-19.

Апарати для вентиляції легень рекомендують залишати для тих пацієнтів, чиї шанси вилікуватись вищі.

Про це заявили представники Британської медичної асоціації (BMA).

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Згідно з новими рекомендаціями BMA, у розпал пандемії лікарі можуть зіткнутися з рішеннями, коли деяким пацієнтам може бути відмовлено в інтенсивних методах лікування для порятунку людей з менш серйозними ускладненнями.

– Людям, які в звичайних обставинах отримали б інтенсивне лікування, натомість може бути запропонована паліативна допомога, щоб допомогти тим, у кого є більше шансів на одужання.

Ніхто не хоче ухвалювати таке критичне рішення, але якщо ресурсів не вистачатиме – воно буде ухвалене, – сказав голова комітету з медичної етики BMA Джон Чісхолм.