Медикам Великобританії дозволили не рятувати невиліковно хворих з Covid-19

У Великобританії лікарі через дефіцит апаратів штучного дихання будуть змушені відмовити в інтенсивній терапії тяжкохворим пацієнтам з Covid-19.
Апарати для вентиляції легень рекомендують залишати для тих пацієнтів, чиї шанси вилікуватись вищі.
Про це заявили представники Британської медичної асоціації (BMA).
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Згідно з новими рекомендаціями BMA, у розпал пандемії лікарі можуть зіткнутися з рішеннями, коли деяким пацієнтам може бути відмовлено в інтенсивних методах лікування для порятунку людей з менш серйозними ускладненнями.
– Людям, які в звичайних обставинах отримали б інтенсивне лікування, натомість може бути запропонована паліативна допомога, щоб допомогти тим, у кого є більше шансів на одужання.
Ніхто не хоче ухвалювати таке критичне рішення, але якщо ресурсів не вистачатиме – воно буде ухвалене, – сказав голова комітету з медичної етики BMA Джон Чісхолм.
Станом на 2 квітня у Великобританії зареєстровано 29 865 випадків інфікування Covid-19.
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