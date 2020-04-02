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Міністр охорони здоров’я Ізраїлю заразився на коронавірус

2 квітня у міністра охорони здоров’я Ізраїлю Яакова Ліцмана виявили коронавірус.

Також захворювання діагностовано у його дружини.

Ліцмана відправили на карантин. Міністр буде віддалено керувати відомством.

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До слова, 30 березня прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху був поміщений під карантин, після того, як у одного з його помічників підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, станом на 2 квітня в Ізраїлі зафіксовано 6 092 випадки зараження на коронавірус. 26 осіб померли і 241 вилікувалася.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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