Путін продовжив карантин в РФ до 30 квітня

Президент РФ Володимир Путін продовжив карантин до 30 квітня через коронавірус.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні 2 квітня.

– Якщо ситуація дозволить, вихідні можуть скоротити. Десь в Росії потрібні більш жорсткі обмеження, десь досить точкових рішень, – заявив Путін.

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Станом на 2 квітня в Росії 3 548 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. 235 осіб одужали, 30 померли.

Усі регіони РФ ввели карантинні обмеження. Частина міст самоізолювались, інші обмежили пересування.

Нагадаємо, Володимир Путін міг заразитися коронавірусом. Державне телебачення у Росії випускає старі кадри з президентом РФ, щоб приховати його зникнення.

Джерело: Кремль