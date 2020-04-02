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Це не гуманітарка. США придбали у РФ засоби від Covid-19 – Держдеп

Між Дональдом Трампом і Володимиром Путін 30 березня відбулася телефонна розмова, під час якої президент США погодився придбати у РФ необхідні медичні засоби, зокрема апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій.

Так у Держдепі США прокоментували заяви Москви про те, що нібито це була гуманітарна допомога.

– У продовження телефонної розмови 30 березня між президентом Трампом і президентом Путіним, США погодилися придбати у Росії необхідні медичні засоби, зокрема апарати ШВЛ та засобами індивідуального захисту, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня у Нью-Йорку, – наголошується в заяві.

Читайте: Пандемія коронавірусу не врятувала РФ: США продовжили санкції через кібератаки

Зазначаєтья також, що минулого тижня країни G20 домовилися працювати разом у боротьбі з коронавірусом.

До речі, на нараді лідерів країн G20президент Росії Володимир Путін обмовився про мораторій на санкції під час епідемії, запропонувавши відмовитися від обмежень для взаємних поставок медикаментів, продовольства, обладнання та технологій.

Джерело: state.gov

Фото: Dreamstime

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