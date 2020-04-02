У США понад 200 тис. людей захворіли на коронавірус

Станом на 1 квітня у США станом підтверджено понад 215 тисячі випадків захворювання на Covid-19.

Найбільше смертей у місті Нью-Йорк – 1 374.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу Університету Джонса Гопкінса.

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Зокрема, в країні зафіксовано 4 476 смертей від коронавірусу. Водночас одужали 8 400 хворих.

Понад 110 тис. випадків Covid-19 підтвердили в Італії, та більш ніж 102 тис. – в Іспанії.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 22.00 1 квітня в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної інфекції.