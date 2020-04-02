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Факти / Світ

У світі виявлено понад мільйон випадків зараження Covid-19

Кількість людей, інфікованих коронавірусом нового типу Covid-19 у світі перевищила позначку в один мільйон осіб.

Майже 55 тис. осіб померли від цієї недуги, однак 209 тис. пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані з карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Сполучені Штати Америки наразі посідають перше місце за кількістю інфікованих громадян – 236 тис.

Нагадаємо, станом на 22.00 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків коронавірусної інфекції, з яких 22 особи померли,а 19 – вилікувались.

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