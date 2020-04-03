95% жертв коронавірусу в Європі були старші за 60 років – ВООЗ

Понад 95% людей, які померли від коронавірусу в Європі, були старшими за 60 років. Більше половини смертельних випадків – люди, старші за 80 років.

Про це заявив голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге.

Він додав, що у чотирьох з п’яти людей було принаймні одне інше хронічне захворювання – серцево-судинне захворювання, гіпертонія або діабет.

При цьому він зазначив, що вік – не єдиний фактор ризику розвитку важкої форми захворювання від коронавірусу, додавши:

– Уявлення, що Covid-19 вражає лише людей похилого віку, фактично помилкове.

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Клюге також звернув увагу на позитивні повідомлення про одужання людей, які старші за 100 років.

До слова, Факти ICTV писали про “екстраординарне” одужання 101-річного італійця від коронавірусу.

Джерело: Time