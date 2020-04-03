Станом на 3 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 016 128 осіб. З них вилікувалися 211 615 інфіковано, а 53 126 пацієнтів померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 245 540 хворих.

На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 211 615 осіб, померло 13 915 хворих.

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Китай, де зародилася недуга опустився на четверту сходинку, там серед 82 456 хворих 3 310 осіб померли, натомість 76 724 пацієнтам вдалось одужати.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 3 квітня зафіксували 897 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 22 людей. Загалом 19 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.