Китай 4 квітня вшанує пам’ять жертв коронавірусу

У Китаї 4 квітня оголошений загальнонаціональний день пам’яті жертв коронавирусной епідемії.

Про це заявила Держрада КНР.

У традиційний китайський День поминання покійних, в Китаї буде проведена національна церемонія у пам’ять про полеглих в боротьбі проти нової коронавірусной інфекції Covid-19.

– 4 квітня рівно о 10.00 китайці у всій країні вшанують пам’ять жертв захворювання трихвилинним мовчанням, у той час, як сирени повітряного нальоту, гудки автомобілів, поїздів і суден прозвучать в знак скорботи.

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Під час церемонії державні прапори у всій країні, в посольствах і консульствах КНР за кордоном будуть приспущені в знак жалоби, а громадська розважальна діяльність буде припинена.

Нагадаємо, від коронавірусу в Китаї померли 3,3 тис. осіб. Спалах припав на січень-лютий.

Джерело: Сіньхуа