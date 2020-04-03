Лукашенко порадив боротися з коронавірусом спортом і сметанним маслом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав новий “рецепт”, як уберегтися від коронавірусу – займатися спортом та їсти сметанне масло.

– Треба займатися спортом на свіжому повітрі. Це легко зробити. Ми на дієті сиділи, каже він, і нам потрібна жирна їжа. І я також обмежував себе. А зараз потрібно їсти сметанне масло, виявляється, жир допомагає легеням боротися з вірусами, – запевнив він.

За словами білоруського лідера, поради щодо боротьби з коронавірусом йому дав “розумний росіянин”.

Читайте: У Білорусі від коронавірусу помер артист Віктор Дашкевич

– Якщо фахівець, вчений, каже – мабуть, не дурень. Я зі свого досвіду його в цьому підтримую, – сказав Лукашенко.

У Білорусі станом на ранок п’ятниці, 3 квітня, підтверджено 304 випадки нової коронавірусної інфекції, чотири людини померли.

Нагадаємо, Лукашенко вирішив не відкладати підготовку до святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Джерело: Звезда