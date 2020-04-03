Нові симптоми коронавірусу зафіксували в Португалії – лікар

Українська лікарка Наталія Барчук, яка працює у приватній клініці Лісабона, розповіла про нові прояви коронавірусу.

Жінка має справу з інфікованими Covid-19. Останнім часом вона помічає не лише респіраторні симптоми хвороби.

– На жаль, вірус дуже швидко прилаштовується і трансформується, тому іноді вже нема симптомів класичних, як було спочатку. Вже є випадки, що коронавірус проявляється не тільки респіраторними симптомами. Зараз навіть шкірні симптоми, приміром, поява дерматитів, дали позитивний тест на Covid-19, – повідомила лікарка.

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Наталія Барчук також розповіла про випадки інфікування коронавірусом українців у Португалії. Зокрема, вірус виявили в одного українського медика.

– Знаю, що деякі українці вже перехворіли, все пройшло без ускладнень.

Також захворіла 76-річна мама Наталії, яка теж живе у Португалії.

– Зараз її стан стабільний, триває дев’ятий день хвороби. Ми всі на карантині, я теж робила тест, але ще не маю результату. Я також працюю з хворими на коронавірус, – сказала лікарка.

Португалія підготувалась до напливу пацієнтів з Covid-19.У лікарні, де працює Наталія Барчук, створили спеціальні оглядові відділення – ковідарії.

– Ковідарії – це спеціальні відділення, де перебуває 2-3 лікарі, медсестра і санітарка. Тут обстежують хворих з підозрою на коронавірус. Я у двох парах рукавиць, після кожного пацієнта міняю фартух і перші рукавиці. А коли ми виходимо з ковідарія, то одразу в душ. Ну і, звичайно, знімати цей весь одяг допомагає спеціальна техніка, – розповіла лікарка.

За словами Наталії, у лікарні, де вона працює, ще не було ситуацій, коли медики мають обирати, кого підключати до апаратів штучної вентиляції легень, а кого – ні.

– Загалом зараз всього вистачає. Наразі у Португалії все під контролем. Найважливішим є те, що більшість людей зрозуміли: карантин надзвичайно важливий, щоб уникнути захворювання. Поліція постійно проводить роботу з тими, хто порушує карантин. Головним захистом від інфікування є ізоляція.

Наталія Барчук повідомила, що пік захворювання на Covid-19 в Португалії прогнозують на середину квітня.

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Фото: Nataliya Barchuk