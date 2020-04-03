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Факти / Світ

Понад 1,3 тис. смертей за добу! У Франції різко зросла летальність від Covid-19

Кількість смертей від коронавірусу у Франції за добу зросла на 1 355 осіб.

За словами голови Генеральної дирекції охорони здоров’я країни Жерома Саломона, кількість жертв збільшилася через те, що в список додали людей, які померли в будинках престарілих.

Всього за добу у Франції від коронавірусу померла 471 людина.

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Загальна кількість жертв у Франції збільшилася до 5 387.

Також наголошується, що жертв може бути більше, тому що не всі установи для літніх людей передали свої дані. Однак є інформація, що в будинках престарілих зафіксовано 14 638 випадків захворювань коронавірусом.

Нагадаємо, кількість людей, інфікованих коронавірусом у світі, перевищила позначку в 1 млн осіб.

Майже 55 тис. осіб померли від цієї хвороби і 209 тис. пацієнтів одужали.

Джерело: Українська правда

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