Продавав маски нелегально: у Франції чоловіка позбавили волі

У Франції чоловіка, який нелегально перепродував маски, суд засудив до року тюремного ув’язнення.

Під час обшуку у чоловіка вилучили близько 20 тис. масок. Він продавав їх на вулиці.

Наразі також розслідуються обставини ще 15 таких випадків.

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До речі, у Франції заборонено перепродаж масок. Влада країни ухвалила рішення розподілити їх серед медперсоналу та інших службовців, які контактують з хворими на коронавірус людьми.

Всього в світі зафіксовано понад мільйон випадків коронавірусу. Першу позицію займає США, де зафіксували 236 339 випадків Covid-19, на другому місці опинилася Італія, де зафіксували 115 242 випадки, а на третьому – Іспанія. У країні зафіксували 110 238 випадків коронавірусу.

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