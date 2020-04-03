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Світовий банк виділить $160 млрд допомоги для боротьби з коронавірусом

Світовий банк протягом 15 місяців виділить $160 млрд для боротьби з коронавірусом.

Перший транш фінансування становитиме $1,9 млрд в рамках пакету пільгового кредитування для 25 країн, що розвиваються.

– Ми очікуємо на серйозну глобальну рецесію. Тому минулого тижня представили додаткові заходи, які дозволять Світовому банку протягом наступних 15 місяців виділити $160 млрд.

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До слова, наприкінці березня президент Світового банку Девід Мелпас закликав лідерів G20 дозволити найбіднішим країнам припинити всі виплати офіційного двостороннього кредиту до того моменту, поки поки Світовий банк і МВФ не проведуть повну оцінку їхніх потреб.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що ЄС виділяє Україні €80 млн для боротьби з коронавірусом.

Джерело: Світовий банк

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