Виробник пива Corona зупиняє роботу через коронавірус

Мексиканська пивоварна компанія Grupo Modelo оголосила, що тимчасово припинить варити пиво Corona та інших брендів.

Уряд зарахував її до підприємств, діяльність яких не є суттєвою для економіки і повинна бути зупинена на час карантинних заходів.

Grupo Modelo вже почала скорочувати обсяги виробництва і до неділі 5 квітня його зупинить.

– Якщо федеральний уряд вважатиме за потрібне дати уточнення і підтвердить, що пиво все ж є сільгосппродукцією, ми готові застосувати план, за яким 75% штату працюватиме з дому, але водночас можна буде забезпечити постачання пива, – йдеться в заяві компанії.

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Компанія розраховує зберегти виробничі потужності за мінімально можливим завантаженням, щоб потім їх можна було легко перезапустити заново.

Станом на 2 квітня в Мексиці було 1 510 випадків зараження на коронавірус і 50 летальних випадків.

Обмеження на роботу несуттєвих підприємств введені до 30 квітня.