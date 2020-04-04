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Білл Гейтс закликає продовжити карантин у США

Білл Гейтс вважає, що для мінімізації наслідків пандемії коронавірусу США потрібно потерпіти ще десять тижнів суворої ізоляції.

Крім того, засновник Microsoft розкритикував рішення деяких губернаторів не запроваджувати  обмежувальні заходи.

Білл Гейтс також зазначив, що плутанина щодо коронавірусу тільки продовжить економічні проблеми, збільшить шанси його повернення і призведе до більшої кількості смертей.

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На його думку, уряд США повинен прискорити тестування населення і медичних працівників, а також зосередитися на винайденні вакцини.

Він переконаний, що вже зараз можна почати будувати фабрики для виробництва, закуповуючи необхідне обладнання.

До слова, наразі США перебувають на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 4 квітня Covid-19 в Америці заразились вже понад 300 тис. людей.

Враховуючи таку ситуацію, у Нью-Йорку біля лікарень навіть розгорнули мобільні морги.

Джерело: The Washington Post

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