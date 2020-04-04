Станом на ранок 4 квітня статистика коронавірусу у світі свідчить про 1 099 389 інфікованих осіб. З них одужали 226 603 особи, а 58 929 пацієнтів померло.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 277 957 хворих.

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Китай, де зародилася хвороба, вже опускається на кілька сходинок нижче. Там серед 82 318 інфікованих одужали вже 76 923 пацієнти.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Італія – 119 827;

Іспанія – 119 199;

Німеччина – 91 159;

Франція – 65 202

Велика Британія – 38 690;

Швейцарія – 19 606;

Нідерланди – 15 821;

Австрія – 11 524;

Португалія – ​​9 886;

Швеція – 6 131;

Норвегія – 5 370;

Чехія – 4 190;

Польща – 3 383.

В Україні станом на ранок 4 квітня зафіксували 1 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 27 осіб та 22 – вже одужали.

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