PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 4 квітня

Станом на ранок 4 квітня статистика коронавірусу у світі свідчить про 1 099 389 інфікованих осіб. З них одужали 226 603 особи, а 58 929 пацієнтів померло.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 277 957 хворих.

ЧитайтеОсвіта на карантині: безкоштовні онлайн-курси

Китай, де зародилася хвороба, вже опускається на кілька сходинок нижче. Там серед 82 318 інфікованих одужали вже 76 923 пацієнти.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

  • Італія – 119 827;
  • Іспанія – 119 199;
  • Німеччина – 91 159;
  • Франція – 65 202
  • Велика Британія – 38 690;
  • Швейцарія – 19 606;
  • Нідерланди – 15 821;
  • Австрія – 11 524;
  • Португалія – ​​9 886;
  • Швеція – 6 131;
  • Норвегія – 5 370;
  • Чехія – 4 190;
  • Польща – 3 383.

В Україні станом на ранок 4 квітня зафіксували 1 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 27 осіб та 22 – вже одужали.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка