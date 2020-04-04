Станом на ранок 4 квітня статистика коронавірусу у світі свідчить про 1 099 389 інфікованих осіб. З них одужали 226 603 особи, а 58 929 пацієнтів померло.
Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 277 957 хворих.
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Китай, де зародилася хвороба, вже опускається на кілька сходинок нижче. Там серед 82 318 інфікованих одужали вже 76 923 пацієнти.
Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Італія – 119 827;
- Іспанія – 119 199;
- Німеччина – 91 159;
- Франція – 65 202
- Велика Британія – 38 690;
- Швейцарія – 19 606;
- Нідерланди – 15 821;
- Австрія – 11 524;
- Португалія – 9 886;
- Швеція – 6 131;
- Норвегія – 5 370;
- Чехія – 4 190;
- Польща – 3 383.
В Україні станом на ранок 4 квітня зафіксували 1 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 27 осіб та 22 – вже одужали.
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