Трамп звільнив інспектора з розвідки США, який доповів про розмову з Зеленським

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона.

Він доповів Конгресу слова співробітника ФБР про деталі розмови американського лідера з Володимиром Зеленським, що і призвело до процедури імпічменту Трампа.

Аткінсон піде з роботи через 30 днів, повідомив Трамп комітетам з розвідки Палати представників і Сенату, і, відповідно до джерела в конгресі, його негайно відправили в адміністративну відпустку.

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Водночас Трамп не назвав постійного наступника.

– Як і у випадку з іншими посадами, де я як президент, володію повноваженнями призначати … життєво важливо, щоб я повністю довіряв тим, кого призначив, виконувачу обов’язків генеральних інспекторів. Це більше не стосується цього генерального інспектора, – зазначив Дональд Трамп.

До слова, розгляд справи про імпічмент президента США Дональда Трампа офіційно почався в Сенаті 16 січня.

Були зачитані дві статті, за якими звинувачують главу Сполучених Штатів.