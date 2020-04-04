PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп звільнив інспектора з розвідки США, який доповів про розмову з Зеленським

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона.

Він доповів Конгресу слова співробітника ФБР про деталі розмови американського лідера з Володимиром Зеленським, що і призвело до процедури імпічменту Трампа.

Аткінсон піде з роботи через 30 днів, повідомив Трамп комітетам з розвідки Палати представників і Сенату, і, відповідно до джерела в конгресі, його негайно відправили в адміністративну відпустку.

Читайте: Я не зробив нічого протизаконного: Зеленський про імпічмент Трампа

Водночас Трамп не назвав постійного наступника.

– Як і у випадку з іншими посадами, де я як президент, володію повноваженнями призначати … життєво важливо, щоб я повністю довіряв тим, кого призначив, виконувачу обов’язків генеральних інспекторів.

Це більше не стосується цього генерального інспектора, – зазначив Дональд Трамп.

До слова, розгляд справи про імпічмент президента США Дональда Трампа офіційно почався в Сенаті 16 січня.

Були зачитані дві статті, за якими звинувачують главу Сполучених Штатів.

Джерело: CNN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка