Станом на 5 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 203 099 осіб. З них вилікувалися 246 893, а 64 774 пацієнтів померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 312 146.

На другому місці вже опинилась Іспанія – там заразилися 126 168 осіб, померли 11 947 хворих.

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Китай, де зародилася недуга опустився на шосту сходинку, там серед 82 576 хворих 77 169 пацієнтам вдалось одужати.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 5 квітня зафіксували 1 225 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 32 людей. Загалом 25 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.