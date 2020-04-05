Королева Єлизавета II звернеться до народу через коронавирус

Королева Великої Британії Єлизавета II виступить із спеціальним зверненням до нації 5 квітня.

Його транслюватимуть по телебаченню, радіо та соцмережах о 20.00 за британським часом (22.00 за Києвом).

– Я говорю з вами в надзвичайно непростий час. Час, коли порушена нормальна життя всієї нашої країни: для кого-то це вже обернулося горем, для багатьох наступили фінансові труднощі, і колосальні зміни в звичному укладі життя торкнулися всіх нас, – має заявити 93-річна королева.

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Звернення записали заздалегідь у Віндзорському замку за участю одного оператора в захисному костюмі.Решта знімальної групи перебувала при цьому в сусідньому приміщенні.

– Я сподіваюся, що в майбутньому всі зможуть пишатися тим, як ми зустріли ці труднощі. А ті, хто прийде після нас, скажуть, що це покоління британців таке ж сильне, як і всі колишні. Такі риси, як самодисципліна, спокійна життєстверджуюча рішучість і співчуття до ближнього, як і раніше є основними в нашій країні, – підкреслює королева Єлизавета.

Нагадаємо, 71-річний принц Чарльз, у якого раніше виявили коронавірус, вже одужав від Covid-19. Він провів семиденний карантин у резиденції Балморал.