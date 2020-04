Пара, яка була у шлюбі 51 рік, померла від Covid-19 з інтервалом у 6 хвилин

У США подружжя Стюарт та Едріан Бейкери, які були у шлюбі більше 51 років, нещодавно померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

За словами їхнього сина, Бадді Бейкера, у його батьків було “ідеальне здоров’я” всього декілька тижнів тому.

Бадді розповів, що поділився подробицями трагедії своєї сім’ї, щоб поширити інформацію про серйозність ситуації з коронавірусом.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq

— Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020