Пара, яка була у шлюбі 51 рік, померла від Covid-19 з інтервалом у 6 хвилин

У США подружжя Стюарт та Едріан Бейкери, які були у шлюбі більше 51 років, нещодавно померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

За словами їхнього сина, Бадді Бейкера, у його батьків було “ідеальне здоров’я” всього декілька тижнів тому.

– Вони померли з інтервалом у шість хвилин, – повідомив він у своєму відеозверненні.

Бадді розповів, що поділився подробицями трагедії своєї сім’ї, щоб поширити інформацію про серйозність ситуації з коронавірусом.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq — Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020

Читайте: “Екстраординарне” одужання: 101-річний італієць вилікувався від коронавірусу

Чоловік, що втратив батьків, закликав людей практикувати дистанційне спілкування, мити руки якомога частіше і залишатися вдома.

Як повідомлялося, інша пара в США пара померла в один день після 65 років шлюбу, тримаючись за руки.