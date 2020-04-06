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Факти / Світ

15 українців за кордоном одужали від Covid-19

За даними МЗС, за кордоном від коронавірусу лікуються 167 українських громадян, 15 з яких вже одужали.

Жертвами коронавірусу за кордоном стали п’ять громадян України.

Українці, які вже одужали, перебувають в Домініканській республіці, Італії, Нігерії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Німеччині та Японії.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що чартерні рейси не пустять в Україну без 100% обсервації.

Нагадаємо, у Києві більше 60 осіб, які перебували на обсервації в готелі Козацький, самовільно пішли.

Джерело: МЗС

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