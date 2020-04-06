Гірше ніж у 2008-09 роках: Covid-19 створив ”ні на що не схожу” економічну кризу

Пандемія коронавирусу створила унікальну економічну кризу.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

– Ніколи в історії МВФ світова економіка не опинялася в безвиході. Це гірш е, ніж глобальна фінансова криза 2008-2009 роках. Це ні на що не схоже, – говорить Георгієва.

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МВФ спільно з Всесвітнім банком та іншими міжнародними фінансовими інститутами працює над заходами, які дозволили б обмежити економічний збиток пандемії.

– У нашому розпорядженні є $1 трлн, і ми маємо намір використовувати з цих коштів стільки, скільки буде потрібно. Більше 90 країн вже звернулися за допомогою до фонду, – зазначила вона.

Відтік коштів інвесторів зі країн з слабкою економікою склав вже майже $90 млрд.

– Найбільший ризик, який ми бачимо – це хвиля банкрутств і скорочень робочих місць, які ускладнять відновлення економіки, – додала Георгієва.

До слова, Кабінет міністрів України розробив кілька сценаріїв виходу із економічної кризи спричиненої коронавірусом.