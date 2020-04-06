Хворого на коронавірус Бориса Джонсона госпіталізували

Увечері 5 квітня прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який хворий на коронавірус, госпіталізували до лондонської лікарні.

Лікарі кажуть, що це попереджувальний крок, тому що у нього все ще є симптоми, зокрема підвищена температура.

– Це попереджувальний крок, оскільки у прем’єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус, – йдеться у заяві уряду.

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Джонсон продовжує працювати, але очікується, що глава МЗС очолить нараду з коронавірусу у понеділок вранці.

Нагадаємо, 27 березня у британського прем’єра Бориса Джонсона діагностували коронавірус. Того ж дня Covid-19 підтвердився і в міністра охорони здоров’я та соціального захисту країни Мета Хенкока.