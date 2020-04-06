Коронавірус дістався до Путіна. Як Кремль використовує пандемію для пропаганди

Складно повірити, що ще в лютому про коронавірус говорили як про якусь китайську проблему. Тепер рахуємо країни куди він ще не дістався. Їх небагато, всього 18. Найвразливішою перед вірусом стала найсильніша країна – США, вона лідирує за кількістю заражених.

В Білому домі прогнозують що ситуація буде лише погіршуватись. Варто готуватись, що може померти до чверті мільйона американців.

Днями в аеропорту Нью-Йорка приземлився російський літак з медичним обладнаннями та засобами захисту. Про це раніше домовився Трамп із Путіним.

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Кремлівська пропаганда не прогавила нагоди зіграти і на коронавірусі. Мовляв, у той час як Захід б’є по нас санкціями, ми допомагаємо їм гуманітаркою. Та як виявилось, це зовсім не допомога. У Держдепі заявили, що купили у Росії обладнання.

Коронавірус, як відомо найбільше загрожує людям похилого віку. Та в Іспанії від коронавірусу вилікувалась 101-річна жінка, при чому менше ніж за два тижні.

Промінь надії з’явився в Італії, яка серед лідерів за кількістю хворих в Європі. Місцева влада заявила, що країна вже долає пік захворюваності, і кількість нових заражень поступово йде на спад.

У Панамі людям дозволили частково виходити назовні, але чомусь за статевою ознакою. Понеділок, середа, п’ятниця – жінкам. Вівторок, четвер, субота – чоловікам.

Та лідер у карантинному рейтингу Білорусь і Лукашенко. Він взагалі назвав ізоляцію людей дурнею. Та запропонував захищатись від коронавірусу сметанним маслом та грою у хокей.

Факти ICTV раніше писали про те, що в США допомога від РФ викликає критику.