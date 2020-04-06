Коронавірус в Італії: карантин можуть продовжити на два тижні

Карантин в Італії має бути продовжений щонайменше на два тижні.

Про це заявив у ефірі одного з телеканалів головний санітарний лікар провінції Ломбардія Джуліо Геллера.

– Зрозуміло, що ми не можемо назавжди залишитися вдома. Але вважаємо, що цю жертву потрібно продовжити щонайменше ще на два тижні. Тоді нам не доведеться використовувати маски чи інші засоби захисту, щоб уникнути чергових спалахів коронавірусу, – каже Джуліо Галлера.

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З 5 квітня в країні почалась зменшуватись смертність від Covid-19. Це є ранньою ознакою того, що тижні жорсткого карантину починають показувати ефективність.

У Ломбардії заборонено виходити на вулицю без маски чи респіратора. Таке ж правило діє в провінції Тоскана.

Як писали Факти ICTV, італійці смиренно сидять на карантині. 11 муніципалітетів ввели його ще 22 лютого, інші – 12 березня.

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