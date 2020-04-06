Коронавірус в Японії: у Токіо та Осаці оголосять режим НС

В Японії уряд має намір оголосити режим надзвичайної ситуації в декількох містах.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що режим НС планують оголосити в Токіо і Осаці.

Однак режим НС в Японії не передбачає комендантської години і введення пропускного режиму.

В Японії зафіксували 3 654 випадків коронавірусу, з них 575 осіб одужали, а 85 – померли.

Читайте: У МОЗ назвали дати піку захворюваності на Covid-19 в Україні

Загалом в усьому світі зафіксовано понад 1 млн. випадків коронавірусу. Від хвороби вилікувалося 260 604 осіб, а померло – 69 479.

На першому місці за кількістю випадків Covid-19 США, де зафіксовано 337 620 осіб, на другому місці Іспанія. У країні зафіксували 131 646 випадків коронавірусу. Третю позицію за кількістю інфікованих займає Італія, де на Covid-19 захворіли 128 948 осіб.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.