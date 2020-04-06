Прем’єр Ірландії консультуватиме хворих на Covid-19

Під час епідемії коронавірусу прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар допомагатиме Національній санітарній службі.

Представник уряду Ірландії завив, що Варадкар запропонував свої послуги на одну зміну на тиждень в областях, які входять в його сферу компетенцій.

До політики прем’єр-міністр Ірландії вивчав медицину і працював лікарем декілька років.

Лео Варадкар проводитиме первинні консультації по телефону.

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До речі, в усьому світі зафіксовано понад 1 млн. випадків коронавірусу. Від хвороби вилікувалося 260 604 осіб, а померло – 69 479.

На першому місці за кількістю випадків Covid-19 США, де зафіксовано 337 620 осіб, на другому місці Іспанія. У країні зафіксували 131 646 випадків коронавірусу. Третю позицію за кількістю інфікованих займає Італія, де на Covid-19 захворіли 128 948 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що увечері 5 квітня прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували до лондонської лікарнічерез 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.