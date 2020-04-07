Новий коронавірус – наслідок контакту з тваринами, а не результат теорії змови або протистояння між США і Китаєм.

До такого висновку прийшли журналісти CNN, які поспілкувалися з експертами з усього світу та вивчили всілякі теорії виникнення вірусу.

Ніякої змови

Перше, на чому наполягають журналісти в статті, коронавірус – це не біологічна зброя, яку створили штучно.

– Науковці ігнорують ідею про біологічну зброю і теорії змови, – йдеться в матеріалі.

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Контакт з твариною: кажан чи хтось ще

Більшість науковців з усього світу погоджуються, що вірусом людина заразилася від тварини.

Більшість теорій крутяться навколо кажанів.

– Китайські дослідники опублікували статтю, у якій зробили висновок, що новий коронавірус на рівні всього геному на 96% ідентичний коронавірусу кажана, – йдеться у статті.

Крім того, є думка, що між людиною і кажаном була якась проміжна ланка: наприклад, нічний хижий ссавець цивета.

Але підтверджень цієї теорії, як й інших, поки немає.

Місце: ринок, лабораторія або ферма

Не можуть науковці прийти до спільної думки з приводу місця виникнення вірусу.

Найпоширеніша теорія – ринок в Ухані.

– Прихильники вірять, що кривава природа цих переповнених ринків, заповнених людьми і дикими тваринами, призначеними для забою, робить їх найбільш імовірним винуватцем, – йдеться в статті.

Противники ж апелюють до того, що багато з тих, хто заразився, не мали жодного стосунку до ринку.

Друга думка – аварія в лабораторії.

Деякі вчені припускають, що вірус міг проникнути в організм людини під час аварії в лабораторії, де працювали з кажанами. Але, знову-таки, підтверджень поки немає.

– Теорія також була категорично спростована урядом Китаю і однією з лабораторій, – йдеться в статті.

Третім місцем, де міг зародитися коронавірус, можуть бути ферми, де гуано кажанів використовують як добриво.

– У кажанів ці віруси є кишковими. Вони можуть зберігатися у фекаліях. А фермери в багатьох країнах збирають гуано як добриво для своїх полів, – звучить думка в статті.

Противники цієї ідеї відсилають до відсутності доказової бази.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за інформацією The Washington Times, науковці досліджували коронавірус в лабораторії біля ринку тварин в Ухані.