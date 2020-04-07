Уряд Чехії ухвалив рішення про поступове полегшення деяких правила карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Адам Войтех.

Спрощення правил стосується роботи магазинів та носіння масок у громадських місцях.

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З 7 квітня жителям Чехії буде дозволено займатися спортом на природі без медичних масок. Рекомендована дистанція між людьми – щонайменше 2 м.

З 9 квітня запрацюють деякі магазини, наприклад, товарів для рукоділля та хоббі, ремонту велосипедів, взуття тощо. Власники магазинів будуть зобов’язані організувати роботу працівників з дотриманням жорстких правил гігієни.

Взуттєві та канцелярські магазини, ймовірно, запрацюють після Пасхи, яку чехи святкують 12 квітня.

З 14 квітня жителям Чехії буде дозволено виїжджати з Чехії – однак лише за поважних та задокументованих причин.

Повну заборону на виїзд за кордон скасують лише після ухвалення парламентом відповідного рішення.

Mírně uvolňujeme opatření v maloobchodu a rozhodli jsme se také umožnit provoz venkovních sportovišť. V obchodech budou současně přísnější hygienická pravidla. Co se týče sportovišť, jejich zázemí, jako jsou šatny nebo sprchy, ale zůstává nadále zavřené. https://t.co/hggK0zf24X — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 6, 2020

Нагадаємо, карантин на всій території країни Чехія запровадила 16 березня.