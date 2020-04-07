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Чехія спростила деякі правила карантину

Уряд Чехії ухвалив рішення про поступове полегшення деяких правила карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Адам Войтех.

Спрощення правил стосується роботи магазинів та носіння масок у громадських місцях.

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З 7 квітня жителям Чехії буде дозволено займатися спортом на природі без медичних масок. Рекомендована дистанція між людьми – щонайменше 2 м.

З 9 квітня запрацюють деякі магазини, наприклад, товарів для рукоділля та хоббі, ремонту велосипедів, взуття тощо. Власники магазинів будуть зобов’язані організувати роботу працівників з дотриманням жорстких правил гігієни.

Взуттєві та канцелярські магазини, ймовірно, запрацюють після Пасхи, яку чехи святкують 12 квітня.

З 14 квітня жителям Чехії буде дозволено виїжджати з Чехії – однак лише за поважних та задокументованих причин.

Повну заборону на виїзд за кордон скасують лише після ухвалення парламентом відповідного рішення.

Нагадаємо, карантин на всій території країни Чехія запровадила 16 березня.

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