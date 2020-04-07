Чому США лідирують за кількістю хворих на Сovid-19: Трамп назвав свою причину

США лідирує за кількістю інфікованих коронавірусом, тому що в країні проводиться більш масове тестування, ніж в інших країнах.

Про це заявив президент країни Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі.

– Є країни, в яких хворих більше. Просто чим більше ви проводите тестів, тим більше випадків ви виявляєте, – зазначив Трамп.

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Він додав, що в США протестували понад 1 млн осіб на наявність коронавірусу.

За його словами, ніхто в світі не проводить зараз тестування інтенсивніше.

Раніше Факти ICTV писали, що США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків коронавірусу – 368 079 хворих, з яких 10 923 померли.