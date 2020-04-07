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Джонсона не підключали до апарату ШВЛ

Прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона не лікують за допомогою апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це заявив глава секретаріату кабінету міністрів Майкл Гоув.

– Прем’єр-міністру провели кисневу терапію, і звичайно ж, він знаходиться під пильним наглядом, – сказав Гоув.

Також глава секретаріату кабінету міністрів додав, що про будь-які зміни стану здоров’я уряд повідомлятиме.

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У свою чергу президент України Володимир Зеленський побажав прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, який проходить лікування від коронавірусу, в ніч на понеділок був доставлений у лікарню.

Очікується, що там Джонсон пройде медобстеження і здасть аналізи.

Джерело: CNN

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