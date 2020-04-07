Фінляндія посилила карантин: зміни торкнулися поромного сполучення

Фінляндія посилила карантинні заходи та тимчасово призупинила пасажирське поромне сполучення з Естонією, Швецією та Німеччиною.

Обмеження діятиме до 13 травня 2020 року.

Водночас рух вантажних поромів продовжиться у нормальному режимі.

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Крім того, на зовнішніх і внутрішніх кордонах буде проводитися контроль.

З’явилися нові правила і щодо перетину кордону з Швецією та Норвегією. Влада Фінляндії дозволяє лише найнеобхідніші робочі поїздки. Особи, які їдуть у ці країни, повинні мати з собою довідку з роботи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірус підтвердили у лауреата Нобелівської премії миру 2008 року та екс-президента Фінляндії Марті Ахтісаарі. 82-річний чоловік почуває себе добре.

Джерело: Yle