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Факти / Світ

Коронавірус в Ізраїлі: на Песах запровадять комендантську годину

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про посилення карантину через коронавірус на час святкування Песаха.

За його словами, на цей час необхідно запровадити коменданську годину та заборонити міжміські поїздки.

– У нас немає вибору, окрім як ухвалити такі суворі заходи, – сказав Нетаньяху.

Заборона на міжміські поїздки буде діяти з 16.00 7 квітня до 7.00 10 квітня, а комендантська година – з 14.00 8 квітня до 7.00 9 квітня.

Але ці заходи має ще затвердити уряд Ізраїлю, який 7 квітня збереться на засідання.

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В Ізраїлі корнавірусом заразилися майже 9 тис. осіб і померли 57.

У 2020 році іудеї починають святкувати Песах після заходу сонця в середу, 8 квітня. Триватиме він до четверга, 16 квітня.

Джерело: Haaretz

Фото: Dreamstime

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